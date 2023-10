Sur place, deux voitures, un car et un semi-remorque ont été touchés par les flammes. Même si l’enquête ouverte par la police locale Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes devra le confirmer la cause criminelle est d’ores et déjà évoquée.

Plusieurs véhicules touchés par un incendie à Châtelet le 30 septembre 2023. ©FVH