Châtelet: les dates des prochaines battues de chasse sont connues

L’automne est là et, avec lui, la réouverture de la chasse. Si le Pays de Charleroi se prête assez peu à l’exercice, les chasseurs ont toujours été actifs sur le territoire de Châtelet. La Ville rappelle donc à tous ses citoyens que la plus grande prudence est de mise, surtout lors des dates de battues, pendant lesquelles il est même demandé de ne pas se balader dans les zones concernées. Voici le calendrier établi pour cette saison: à la carrière Moreau, à Bouffioulx, le 11 novembre, le 2 décembre et le 28 janvier 2024 ; dans le bois de Châtelet: le 26 octobre, le 11 novembre et le 20 décembre.