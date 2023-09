Châtelet: journées des saveurs, en concerts, au parking du Déversoir, ces 15 et 16 septembre

L’ambiance sera à la fois chaude, épicée, relevée et particulièrement festive sur le parking du Déversoir, en cette fin de semaine. Le lieu deviendra un véritable village des saveurs, grâce à l’événement mis sur pied par la Ville et son service Culture. Vendredi 15 septembre, dès 18 heures, la vingtaine d’exposants (bières, salaisons, produits méditerranéens, vins, miel, cuberdons, entre autres) accueillera le public avec les chansons françaises et italiennes de Salvatore Caltagirone.