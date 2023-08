Châtelet: des coups dans le ventre de sa femme enceinte

Le 7 février 2022, alors qu’Adil voit son ex-épouse à l’arrêt de bus avec son nouveau compagnon, il aurait asséné une gifle à celle qui partageait sa vie. "Il n’y a pas eu de gifle, mais je l’ai simplement repoussée", rétorque l’homme désormais détenu.

Un an plus tard, c’est une scène l’opposant à l’un des voisins de la mère de ses enfants qui est reprochée à Adil. "Il est allé voir ses enfants alors qu’il était sous l’influence de la boisson. Mais les enfants étaient chez un voisin le temps des courses de la maman. Il a alors été chez le voisin, lui a serré les parties intimes et menacé ce dernier", débute le substitut Bury. Alertée du comportement violent de son ex-époux, l’épouse revient sur place et reçoit des coups au ventre. "Alors que le prévenu savait très bien qu’elle était enceinte."

Deux mois plus tard, dans une pizzeria châtelettaine, Adil conteste avoir exhibé une arme factice face au propriétaire de l’établissement parce que ce dernier lui a refusé de préparer une pizza. "C’est une autre personne qui a fait ça. Et je ne savais pas qu’elle était armée", corrige Adil. Enfin, le 5 juillet dernier, Adil reconnaît finalement avoir menacé son voisin de "lui défoncer la porte d’entrée s’il n’ouvrait pas." Par contre, pas question d’admettre les dégâts occasionnés à la porte d’entrée.

Le parquet ne s’oppose pas au sursis

Le constat tiré pour l’ensemble de ces scènes est des plus simples: Adil souffre d’un problème de consommation d’alcool et de gestion de la violence. Malgré la présence de plusieurs antécédents judiciaires dans le passif du prévenu, le parquet ne s’oppose pas à un sursis probatoire. À condition de régler les problèmes cités précédemment. Au cas où, une peine de 30 mois de prison est requise.

À la défense, on marque son accord pour cette mesure de faveur pour l’unique fait de menaces reconnu par Adil. Jugement la semaine prochaine.