Zone de Police Aiseau-Presles-Châtelet-Farciennes: le chef de zone accueille les annonces de refinancement avec joie

En tout cas, l’annonce d’un refinancement des zones de Polices par la ministre Verlinden ne laisse pas indifférent. Philippe Borza, chef de Corps de la zone de police d’Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes accueille la nouvelle avec enthousiasme.

Philippe Borza, l’annonce de la ministre Verlinden d’un refinancement des zones de Police est-elle une bonne nouvelle pour vous ?

C’est une très bonne nouvelle et je pense ne pas être le seul chef de corps qui attendait cette initiative depuis un bon moment et nous saluons cela. Nous sommes, depuis quelque temps, en demande à ce qu’on repense le financement des zones qui nous permettrait d’y voir plus clair et pouvoir répondre de la manière la plus précise possible aux besoins et attentes des citoyens et, peu importe où on se trouve dans le royaume.

Quelles sont les priorités pour votre zone ?

Mes priorités vont vers des économies qui peuvent être réalisées par des mutualisations de certains domaines organisationnels. Je pense notamment aux domaines non opérationnels qui pourraient être partagés par plusieurs zones de Police et donc voir des frais diminuer à l’exercice propre de chaque zone de Police.

Pensez-vous avoir les moyens suffisants pour mener à bien vos missions ?

Je n’ai pas à me plaindre même si on entendra jamais un chef de police dire qu’il le vit bien. Nous vivons une réalité où les autorités locales ont toujours investi dans la Police, la sécurité et les services de police en tant que tels. On a chacun sa vision des choses mais il faut se rendre compte que faute d’un financement fédéral à la hauteur des besoins des zones de police, les communes ont dû compenser. Aujourd’hui, elles supportent une charge très importante pour faire fonctionner de manière optimale un service de police. Cette intervention impose des choix en matière de priorités pour les communes. À côté de cela, il y a des avancées sociales qui sont à saluer comme les chèques repas mais, encore une fois, ces avancées sont compensées par des budgets locaux.

Les citoyens se plaignent de ne plus avoir de policiers de quartier. Les services de proximité sont-ils délaissés ?

Bien légitimement, les citoyens demandent plus de proximité, ce qui est l’un des piliers majeurs d’une zone de Police. Aujourd’hui, on fonctionne avec des normes définies il y a quelques années mais le travail de policier a évolué ainsi que la charge de travail et, depuis lors, on n’est pas revenu sur ces normes qui sont standards mais qui ne répondent parfois pas à des attentes locales. Chez nous, il y en a plus que la norme. Mais il faut savoir qu’aujourd’hui, le concept de quartier, ce n’est plus que l’agent de quartier. Pour moi, la proximité se traduit dans toutes les fonctionnalités d’une zone de Police.

Dans la zone Aiseau-Presles-Châtelet-Farciennes, il y a eu des mesures visant à limiter les rassemblements et d’autres pour créer des partenariats avec les communes et les citoyens pour la sécurité et la quiétude des riverains. N’est-ce pas à la Police seule de veiller à l’ordre ?

La sécurité se travaille de manière intégrale et transversale. Aujourd’hui, on doit avoir une réflexion de travail en réseau où la police occupe une place importante. Chaque autorité peut apporter sa pierre à l’édifice pour donner une réponse cohérente, claire et précise qui répond à des causes d’insécurité ou aux diverses problématiques que connaissent les quartiers. C’est un vrai travail en réseau tant en interne qu’en externe.

On sait qu’un des futurs grands projets est la construction d’un nouveau commissariat, une nouvelle dénomination de la zone est-elle à l’ordre du jour ?

Par rapport à la dénomination de la zone, lorsque je suis arrivé, une de nos priorités était de créer une identité visuelle. La création du blason a été un travail d’équipe en interne. Profiter de ce déménagement pourra être le levier pour d’autres changements qui nous permettront d’améliorer notre fonctionnement et pourquoi pas arriver à trouver un nom qui fédère, qui rassemble l’ensemble des citoyens sur les trois communes de notre zone.