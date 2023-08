Gala James et les Gospel Sound Music Singers en concert gratuit à l'église Saint-Bathélémy, ce 25 août

Le mois d’août n’est pas anodin dans le calendrier liturgique, la Transfiguration est célébrée le 6, L’Assomption, le 15 ; dans ce contexte, l’église Saint-Barthélémy accueillera le grand public pour une soirée musicale à cheval sur le sacré et le profane, avec un concert de gospel qui ne manquera pas de ravir les spectateurs. Au cœur de l’église, le groupe Gospel Sound Music Singers proposera de grands classiques du répertoire, aux accents soul et rythmés, pour une prestation colorée, à l’instar des toges traditionnelles revêtues par les membres de la chorale. Entourés par des musiciens de talent, à savoir Patrick Deltenre, Barto Di Pasquale et Laurent Mercier, les Gospel Sound Music Singers seront aussi là pour soutenir leur soliste, la talentueuse Gala James. Née à la Réunion, celle-ci est passée par le Conservatoire de Bruxelles avant de tenter l’aventure de Los Angeles, où elle sera notamment repérée par Andraé Crouch, le coach vocal de Michael Jackson. Tout cela promet donc un concert de haute tenue, qui ajoutera des notes jazz, voire funk, à la ferveur du gospel.