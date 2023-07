Bouffioulx: la Caravane du Rire arrive ce 28 juillet avec Martin Charlier et Freddy Tougaux

Dans son nouveau spectacle intitulé Donneurs de leçons, Martin Charlier, qui s’est fait connaître grâce à Kiki l’innocent, proposera une galerie de personnages qui empoisonnent la vie au quotidien avec leurs conseils, leurs remarques et leurs morales dont on se passerait bien volontiers. L’occasion aussi de revoir des personnages bien connus, comme Madame Rigide, l’enseignante dépressive, Tristan, le copain gay, Luc Navet, qui fait étroitement penser à un présentateur d’une célèbre émission de jardinage, ou encore un Parigot qui pense que chez nous, on parle "le belge". Une véritable farandole d’accents tous aussi pittoresques les uns que les autres, et qui ont fait de Martin Charlier une des valeurs sûres du Grand Cactus.

"Hein !" Mais c’est pas un titre de spectacle ça ! C’est une interjection, une ponctuation ! Exactement, ce show c’est trois points de suspension. Un moment particulier en apesanteur que le public partage avec Freddy Tougaux. Il ne devait pas exister, ce spectacle, mais il est apparu comme une turgescence sauvage qui émerge de l’humus fertile de la spontanéité. Pendant les périodes compliquées de ces deux dernières années, il a fallu trouver d’autres formes pour se produire sur scène, créer, recréer l’espace scénique. Et ainsi des textes, des situations sont nés de ces nouvelles formes et ont donné naissance à HEIN ! C’est du Freddy Tougaux en toute liberté, qui lâche les brides du cheval fougueux de son enthousiasme.

Horaire complet de la journée:

Dès 15 heures, châteaux gonflables à disposition des enfants sur la place de France, ouverture du bar et du foodtruck. Les spectacles commencent à 19 heures.