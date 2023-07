Le 17 avril dernier, à Châtelet, c’est à cause d’une cigarette que l’amie de sa compagne (et qui hébergeait le couple) n’avait pas que Florian a asséné une pluie de gifle et de coup de poing à la jeune femme. Ensuite, c’est la compagne intervenue qui fut menacée avec une chaise lancée à travers la pièce par Florian. “Elle se mêlait trop de notre couple”, expliquait Florian en parlant de l’amie à sa compagne.

Une séparation et des coups

Un peu plus tard dans la même journée, sur le parking de l’Intermarché, Florian a également asséné des coups à sa compagne alors que cette dernière lui annonçait son intention de mettre un terme à la relation toxique. Pour l’anecdote, le jeune détenu était aussi poursuivi pour un abus de confiance et pour la dégradation de la porte d’entrée du logement de l’amie à coups de marteau et de pied.

Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Charleroi s’est plutôt montré clément avec Florian. Alors que le parquet souhaitait une condamnation à 40 mois de prison ferme, le jeune homme écope finalement de 15 mois de prison ferme.