Châtelet: pourquoi ne pas rejoindre le Conseil communal des enfants?

Les grandes vacances viennent de débuter et la plupart des enfants pensent plus à s’amuser qu’à se projeter dans les activités extrascolaires de la rentrée à venir. L’appel est pourtant lancé: le CCE, Conseil communal des enfants de la Ville de Châtelet, est à la recherche de nouveaux membres. Pour rappel, le CCE réfléchit à des projets, à hauteur d’enfant, qui peuvent améliorer la vie de tous, et a fortiori des plus petits. Des bâches antiracisme ou une récolte de nourriture pour les animaux de la SPA ont ainsi déjà été réalisées.