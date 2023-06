Vols en série et agressions: le Carolo a terminé son pathétique show sous influence en se tapant la tête au mur du cachot&

Le 6 janvier 2023, en l’espace de quelques heures, Dylan a semé le trouble dans les rues de Châtelet. Tout d’abord, le jeune prévenu a agressé Christiane dans le sas de la banque Belfius pour sa carte bancaire. Un peu plus tard, c’est dans un night-shop que Dylan s’est fait remarquer. Il y a fait usage de la carte bancaire de Christiane pour payer boissons et cigarettes sans contact et s’est servi dans les rayons en dissimulant des objets dans ses poches et sa veste. Au comptoir du magasin, Dylan a aussi agressé verbalement un client avant de lancer une bouteille d’alcool fraîchement achetée sur la voiture de Nino.