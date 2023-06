Arnaque au démoussage de toiture à Châtelet: 700€ pour une prestation de 15 minutes

Le 21 avril dernier, à Châtelet, Alexis et son fils se présentent au domicile d’Emma. La grand-mère de 88 ans n’attend aucune visite et Alexis prétend intervenir sur place après un contact avec le fils de l’octogénaire pour effectuer des travaux de rénovation sur la toiture de la maison. En quinze minutes, le duo applique un produit sur la toiture et réclame ensuite une sacrée somme d’argent. Le manège père et fils serait en réalité une technique d’escroquerie bien connue du parquet, mais difficilement arrêtable.