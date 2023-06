Bouffioulx: la 52e Fête de la Poterie, ça sera du 30 juin au 2 juillet

C’est ainsi que ce premier week-end de juillet fera la part belle à la traditionnelle Fête de la Poterie, qui va vivre, en 2023, et après les pauses forcées par la crise sanitaire, sa 52e édition.

L’année dernière, le projet "Potiers d’Europe" prenait fin avec son dixième anniversaire ; la Fête met dès lors à l’honneur, cette année, un invité encore bien plus proche géographiquement: le village de Ferrière-la-Petite, dans les Hauts de France. On explique, du côté du Syndicat d’initiative: "Il nous semblait tout naturel de revenir aux racines et de mettre en lumière notre petite sœur. La poterie est une activité phare de Ferrière-la-Petite, depuis le Moyen-Âge mais, surtout, l’un des potiers de Bouffioulx, Gilles Gibon, s’y est expatrié au XVIIIe siècle et y a apporté, avec lui, la technique du grès au sel qui permet d’apporter vitrification et brillance aux pots".

En quelques mots, le riche programme de cette Fête de la Poterie 2023 comprendra, ce vendredi 30 juin, une grande brocante dans le cœur de Bouffioulx et un feu d’artifice à 22 heures. Samedi premier juillet, un marché artisanal sera accessible de 11h à 20 h ; le village de la Terre ouvrira à 13h et, à 14 heures, la nouvelle promenade Totemus de Bouffioulx sera officiellement inaugurée ; plusieurs spectacles animeront l’après-midi avant une grande soirée consacrée au feu, avec la compagnie Pyronix. Le dimanche 2 juillet, enfin, le jogging des Bouffiols démarrera dès 9 heures ; la messe des Potiers sera donnée à 10 h 30 ; le cortège folklorique se mettra en branle de la rue Solvay, à 15 heures et un grand concert de clôture est programmé à 21 heures. Parkings à l’extérieur du centre-ville et navettes de bus seront accessibles le samedi et le dimanche.