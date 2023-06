La Cour Minet réaménagée améliorera la mobilité au centre de Châtelet

L’échevin de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, Marc Vandenbosch, revient sur ce dossier de longue haleine. "Le périmètre de rénovation urbaine a été accepté par le Gouvernement wallon début 2019. Avant que la crise sanitaire survienne. La commission de rénovation urbaine a toutefois décidé de mettre en œuvre la “coulée verte” qui épouse l’ancien lit de la Sambre et qui est le gros morceau de ce plan."

Il fallait toutefois que la Ville ait la maîtrise foncière des terrains concernés. L’échevin parle d’ "imbroglio": des terrains appartiennent au Port autonome de Charleroi, au Logis châtelettain, au fédéral, au privé, etc. De quoi retarder largement le projet. Qu’à cela ne tienne, on se lancerait dans la rénovation de La Fiancée, future maternité d’entreprise couplée à du logement, dans le plan de mobilité (entré en vigueur ce lundi) et dans l’aménagement de la Cour Minet.

"Avec le nouveau plan de mobilité, c’était logique d’aménager la Cour Minet, poursuit l’échevin. Cette petite voirie permet de jouer le rôle d’échappatoire pour les usagers qui, venant de la place de la Victoire et la rue des Brasseurs, pourront se diriger vers la rue du Mayeur et vers le ring de Châtelet." Mais la Cour Minet aura cependant le statut de "zone de rencontre", avec priorité à la mobilité douce et une vitesse limitée à 20 km/h. Le site comportera en outre 10 emplacements de parking, dont un pour PMR, ainsi que des arceaux à vélos. Une végétalisation est aussi prévue en plusieurs endroits.

Quand peut-on espérer emprunter ce nouvel aménagement ? "Le dossier est parti au Gouvernement wallon. S’il est accepté, on pourrait lancer les marchés à l’automne et commencer les travaux pour la fin 2023." Coût: plus de 250 000 € dont 210 000 € de subvention wallonne.

Initiatives et aides en matière d’énergie

Châtelet veut aider les citoyens à la création de "communautés d’énergies renouvelables" (CER). Pour cela, elle a décidé de recourir à l’intercommunale Ceneo qui propose à ses associées, via une convention, de préparer la commune contractante à répondre aux demandes des citoyens qui souhaiteraient créer des CER dans leur quartier, leur village, leur immeuble. Ceneo fournira un logiciel à la Ville permettant de définir la pertinence de la CER envisagée et aider à son dimensionnement. Montant de la dépense: 240,79 €.

Ces CER sont rendues possibles grâce à un décret wallon de 2022 découlant de dispositions européennes. Elles permettront de partager de l’énergie renouvelable au sein d’un même bâtiment ou d’un quartier afin de favoriser la consommation d’énergie renouvelable à moindre coût et au moment où elle est produite.

D’énergie, il en a aussi été question à la faveur d’une intervention de Jean-Claude Tissier (Droite populaire) qui s’inquiétait de savoir quelles mesures sont envisagées pour accompagner les habitants dans la transition énergétique. Avec des réserves, le Service Travaux a fait connaître les pistes envisagées à l’avenir: le recours à une plateforme de rénovation pour aider les citoyens dans leurs projets de rénovation énergétique, la mise en place d’une prime à l’isolation (en commençant par la toiture) et le redéveloppement des réseaux de chaleurs sur le territoire communal sont cités. Sans que ce soit "officiel", donc.

La Ville de Châtelet aurait voulu faire du site de l’ancien charbonnage n° 10 "Le Gouffre", à Châtelineau, un vaste centre polyvalent. Le projet a été tué dans l’œuf: la Ville n’avait pu avoir la maîtrise foncière sur le bien, les propriétaires ayant refusé la vente. Mais des crédits avaient toutefois été alloués pour dépolluer et assainir le site dans le cadre du plan wallon Sowalfinal 3. Crédits que la Ville entend réorienter vers un terrain voisin, situé dans la partie basse du site, dénommé "n° 7 du Gouffre" et dont elle est propriétaire, cette fois. Aussi a-t-elle confié à l’intercommunale Igretec l’élaboration d’un dossier d’avant-projet pour l’assainissement du n° 7. Parmi les idées pour l’aménagement futur du site, on notera un champ photovoltaïque ou encore un parc destiné à la promenade. On notera par ailleurs que la partie n° 8 du site a été cédée par la Ville à la zone de police qui envisage d’y implanter dans le futur son nouveau commissariat central.

Écolo et le MR ont, chacun, interpellé la majorité en raison d’entretien d’espaces verts laissant à désirer ces derniers temps. Les verts voient d’un bon œil qu’on ait évité de faucher en mai pour la faune et la flore, mais ils demandent cependant que les sentiers restent praticables. Les réformateurs, eux, déplorent les hautes herbes qui envahissent allées et sépultures, et l’éparpillement de débris au cimetière de Bouffioulx.

En réponse à Écolo, on apprend que deux personnes sont effectées en permanence à l’entretien de la quarantaine de sentiers de l’entité. C’est peu. Le fauchage tardif n’a pas encore permis d’entretenir tous les sentiers, surtout au vu du peu de personnel disponible: une douzaine l’avaient été en date du 15 juin. Mais les services font leur possible, et tous seront entretenus, a assuré l’échevine Marie-France Toussaint.

Pour le cimetière, le Service travaux invoque l’absentéisme important du personnel su service Environnement (8 personnes sur 30 pour la fête des pères) et l’augmentation des zones vertes à entretenir. C’est qu’il est interdit, depuis 2019, de pulvériser les cimetières et le fossoyeur ne peut tout faire seul… Deux engagements sont toutefois annoncés. On notera que l’entretien des tombes et caveaux est de la responsabilité des familles.