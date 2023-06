Châtelet: la phase test du nouveau plan de mobilité du centre-ville démarre ce lundi 19 juin, pour une durée d'un an

Pour rappel, ce sera, ici, le début d’une phase test qui est prévue pour un an, période pendant laquelle des modifications pourront être apportées aux mesures en cours et à l’issue de laquelle une décision finale tombera sur les nouvelles modalités de circulation dans le centre-ville.

Le fil rouge de ce nouveau plan de mobilité reste bien de faire du centre-ville châtelettain une zone de rencontre, c’est-à-dire un espace public dans lequel piétons et véhicules cohabitent, avec priorité constante donnée aux piétons, une vitesse maximale de 20 km/h et une interdiction totale de stationner. De plus, la place du Marché et une partie de la rue du Commerce deviennent, elles, entièrement piétonnes et le tout entraîne une modification du sens de circulation dans le centre-ville, notamment au niveau de la rue des Brasseurs, de la place du Perron et de la rue de la Montagne.

Dès lors, le parking sera assuré aux abords de la zone concernée, avec des emplacements prévus sur la place de la Victoire, à la cour Minet, place de l’Hôtel de Ville, place du Déversoir ou encore, sur le pourtour de la place du Marché. Des emplacements PMR sont également prévus à plusieurs endroits et des râteliers pour vélos sont disponibles aux places de la Victoire, du Marché et de l’Hôtel de Ville. Reste à souhaiter bonne route à cette phase test, destination l’été 2024.