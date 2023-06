Châtelet: une nouvelle formation pour se préparer au concours de la police

Le 2 juin dernier, le chef de corps de la zone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes, Philippe Borza, et quelques représentants de cette zone, sont venus témoigner des nombreuses possibilités qu’offre le métier de policier. Bien entendu, la formation n’est pas seulement destinée à la zone de Châtelet. Tout qui désire devenir policier peut s’y inscrire. "Cette formation est vraiment une chose. Il faut savoir que le taux d’échec au concours est assez important puisqu’il est estimé entre 40 et 50 %. Offrir une préparation à ce concours donne un maximum de chances aux personnes, femmes et hommes, sans limite d’âge", explique Philippe Borza.

Il y a quelques mois, la directrice de l’École de promotion sociale, Ersilia Bottani, a contacté Philippe Borza pour une collaboration afin de présenter au mieux les métiers de la police au public. Les thèmes abordés étaient variés, allant de la découverte des services à la préparation physique.

Enjoué par ce programme de formation, le chef de corps ne manque pas de rappeler sa passion pour un métier aux multiples opportunités de carrière. Lui est entré à la gendarmerie se retrouve aujourd’hui à 51 ans à la tête d’une zone, un nouveau challenge après avoir dirigé, et créé des méthodologies pour des enquêtes liées aux stupéfiants. "C’est un métier qui, au-delà d’offrir une sécurité d’emploi, répond à des souhaits personnels. On peut aller en intervention ou être plus proche des citoyens. La police offre de nombreuses opportunités de carrière même si on sait que ce n’est pas un métier facile. Il demande de l’investissement mais est riche au point de vue humain. L’un de mes meilleurs souvenirs est les 20 ans que j’ai passés à organiser notamment toute la sécurité pour le Doudou."

La formation facilitera la réussite des épreuves de sélection de la police, mais ne garantira absolument pas l’entrée. Sauf exemption, le coût est de 94 €.