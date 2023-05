Châtelet: le bourgmestre Daniel Vanderlick a signé La Convention des Maires

Le geste était à la fois symbolique et totalement concret: ce vendredi 26 mai 2023, le bourgmestre Daniel Vanderlick a signé La Convention des Maires. Il a été accompagné dans ce geste par la directrice générale ff de la Ville de Châtelet, Julie Maréchal. Le signal envoyé est fort et clair: Châtelet rejoint de la sorte la lutte contre le dérèglement climatique et pour la réalisation de politiques énergétiques durables, au niveau de l’Union Européenne.