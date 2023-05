Châtelineau: accident sur la route de la Basse-Sambre vers Namur

Ce mardi peu avant 13h30, un accident s'est produit sur la route de la Basse-Sambre (N90) en direction de Namur, à la sortie Pironchamps. Deux voitures sont entrées en collision, causant un blessé et paralysant la circulation sur la bande de gauche. La police fédérale (WPR) est intervenue, accompagnée d'une ambulance et d'un SMUR, ainsi que des équipes des pompiers de Sambreville et de Marcinelle. Une dépanneuse a été appelée pour enlever les véhicules.