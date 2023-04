Assassinat d'Aurélie Montchery à Châtelet: 7 hommes et 5 femmes jugeront Sébastien De Leenheer

Deux femmes et deux hommes ont également été désignés comme jurés suppléants.

La défense a récusé huit candidats, alors que le ministère public en a récusé trois.

Sébastien De Leenheer est aussi poursuivi pour le port d’un couteau et d’un pistolet factice, pour le vol de la carte bancaire de la victime, et l’utilisation de cette carte pour retirer la somme de 650 €. Il doit en outre répondre de faits de harcèlement, de menaces et de coups sur Aurélie Montchery, ainsi que de coups portés à une mineure.

Le vendredi 1er novembre 2019, vers 17h25, le corps sans vie d’Aurélie Montchery est découvert dans le coffre de sa voiture, stationnée dans un garage rue Vandervelde à Bouffioulx. Des traces de sang se trouvent près du véhicule.

L’autopsie met en évidence 29 plaies sur le corps de la victime, mortellement frappée à l’arme blanche.

Les policiers ont un suspect, Sébastien De Leenheer, le compagnon de la victime. Chez lui, les policiers retrouvent l’arme du crime, un couteau à steak. Le suspect est finalement interpellé le 2 novembre 2019 et passe aux aveux.

Le 24 septembre 2019, Aurélie Montchery s’était présentée au commissariat de Montignies-Sur-Sambre, accompagnée de la maman d’une amie, pour dénoncer des faits de coups et de harcèlement que lui faisait subir depuis un an son compagnon, qu’elle décrit comme maladivement jaloux. Elle a également dénoncé des faits de violence sur ses enfants.

Le procès est présidé par Adrien Van der Linden d’Hoogvoorst, conseiller à la cour d’appel du Hainaut.

Le ministère public est représenté par Stéphanie Dutrifoy, premier substitut du procureur du roi de Charleroi.

Me Marie-Cécile Deprez et Me Isabelle Vander Eyden, du barreau de Charleroi, défendent l’accusé.

Les parties civiles sont représentées par Me Nabil Khoulalene et Me Elise Van Hoestenberghe, du barreau de Charleroi.

Le procès est prévu pour une semaine.