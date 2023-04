Châtelet: le Salon du Bien-être et de la Santé, du 20 au 22 avril

L’espace bilan et dépistage remplira une nouvelle fois ses missions de santé mais aussi d’inclusion sociale, en offrant à toutes et tous, sans contrepartie, des tests dentaires, de podologie, de cholestérol, de glycémie, de tension artérielle, de la vision et de Fagerström, pour les personnes touchées par le tabagisme.

Plusieurs autres animations et activités compléteront ce Salon, dont une balade santé sous forme de jeu de piste, le samedi 22, à 10h et 14 h. L’accès au Salon du Bien-être et de la Santé de Châtelet reste libre et gratuit pour tous ; l’accessibilité aux PMR est garantie.