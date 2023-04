Géraldine Cozier en concert dans votre jardin

Souvenez-vous. C’était en 1999. Géraldine Cozier, 18 ans, musicienne accomplie, adepte du chant lyrique depuis ses 15 ans, remporte le concours télévisé pour jeunes talents "Pour la gloire". Son interprétation très personnelle de The House of the rising sun a fait mouche. Elle se distingue encore aux Franc’off à Mars en chansons. Progressivement elle acquiert une maturité qui la fait évoluer vers une musique plus acoustique, plus intimiste. Elle touche au jazz, sort un premier vrai CD en 2009.

Depuis une douzaine d’années, elle collabore à divers spectacles, s’investit dans des projets, tout en donnant des cours de chant, en animant des ateliers et en coachant des jeunes talents. Mais surtout, en 2019, sort Ilia, son CD le plus personnel, éclectique, aux racines afro-américaines, gospel, soul, avec un côté tribal, précise-t-elle, mais aussi pop S’ensuit une tournée de plus de 50 dates, en Belgique et en France, mais très peu à Charleroi, sa région natale. "Peut-être mon côté inclassable rend-il frileux ceux qui ne m’ont jamais vue…"

La tournée approche de sa fin. "Avec un goût de trop peu", dit-elle, tant l’expérience a été enrichissante, avec des moments inoubliables. Déjà éprouvée précédemment, il y a deux ans, sous l’appellation "Delivrenoo", la formule relancée à présent sera pour elle une façon de dire au revoir à cette période, au moment où elle a s’est lancée dans l’écriture de nouvelles chansons. "Je me produirai en solo, avec un ingénieur du son, explique-t-elle. C’est un spectacle vivant, qui est un acte de résistance et de proximité après la place laissée à la TV, surtout avec le Covid."

Elle compare la formule à une invitation à un "voyage intérieur", où le cadre naturel renforce encore l’émotion – "la nature me nourrit" -, où la qualité d’écoute est unique, où la réaction du public est directement perceptible et où, enfin, la rencontre avec les gens est plus intense qu’en salle. "Je prends le temps de discuter ensuite avec le public, tandis que la technique se rend déjà à l’adresse suivante…"

Car Géraldine Cozier se produira 4 à 6 fois par jour, en veillant à regrouper ses concerts par région. Et déjà, la demande est très forte: "On en a enregistré une vingtaine", surtout en Brabant wallon et au Luxembourg, une aussi à Charleroi. Il est temps, donc, de réserver. La seule obligation financière est de verser un acompte de 75 €. Un chapeau sera passé ensuite dans le public, la participation aux frais étant "libre et consciente". Pas d’autre exigence financière, donc. "Juste rassembler quelques personnes, famille, amis ou voisins…"

Infos: www.iliaofficiel.com