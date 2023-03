CPAS de Châtelet: l’intervention de la Ville augmente de 2 millions€

Les temps sont durs pour les CPAS, et celui de Châtelet n’y échappe pas. Il a présenté, lundi soir au conseil, un budget 2023 en déficit de 95 212 € à l’exercice propre qu’il a pu limiter grâce à une intervention communale qui atteint 8 331 368 € sur un budget qui présente 42 304 219 € en recettes et 42 399 431 € en dépenses. Pour la Ville, l’intervention est en hausse de plus de 2 001 000 € par rapport à 2022…