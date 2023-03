Châtelet: un homme accusé de coups et d'attouchements sexuels par sa belle-fille de 12 ans

Au même moment, Alicia va plus loin dans ses propos et dévoile le comportement ô combien particulier de David. "Elle affirme qu’il l’a regardée à plusieurs reprises sous la douche, est rentré dans la pièce alors qu’elle était en train de se changer, l’a serré nue contre lui, lui a pincé les parties intimes et a essayé de l’embrasser de force", lance la substitute Vandeloise devant le tribunal correctionnel de Charleroi.

Avant la confession aux policiers, la jeune fille a bien tenté d’alerter sa maman sur les agissements de son mari. "Mais elle ne l’a pas cru. Avec la scène de violence, la maman a compris que ce n’était pas des mensonges et elle a demandé le divorce."

Pourquoi elle dit ça ?

Ce mardi matin, face à la justice, David conteste avoir été l’auteur d’attouchements sur sa belle-fille. Visiblement démuni, il dit ne pas savoir pourquoi la victime évoque de tels faits.

Pour la scène de coups, il s’agirait plutôt de coups involontaires quand David a saisi sa belle-fille pour la recadrer.

Deux ans de prison sont requis par le parquet, qui insiste sur "l’absence d’intérêt" qu’à la victime à tirer de cette histoire.

À la défense, Me Isabelle Gobbe plaide un acquittement sur toute la ligne. Selon l’avocate, la jeune fille a bien un intérêt à mentir. "Ce n’est pas pour séparer sa maman et le prévenu, mais simplement pour avoir un motif de quitter le toit de la maman, avec laquelle elle était en guerre totale à l’époque."

Les attouchements ? David jouait au catch avec sa belle-fille. Et c’est "par inadvertance" qu’il serait rentré dans la pièce au moment où Alicia se changeait.

Jugement attendu dans un mois.