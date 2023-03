Aiseau-Presles, Châtelet, Farciennes: des collations gratuites pour sept écoles de plus

Trois écoles de Charleroi et une de Farciennes bénéficiaient, jusqu’à présent, de collations gratuites, équilibrées et durables, à destination des enfants en situation de précarité, au rythme de deux fois par semaine. Sept autres vont suivre, a fait savoir la ministre Christie Morreale, en charge, notamment, de la Santé et de l’Egalité des chances. Il s’agit des écoles communales fondamentales groupes A et B, à Aiseau, des groupes scolaires Boubier, Destrée, Hayettes-Solvay et Grand Chêne, dans l’entité de Châtelet, ainsi que de l’école maternelle La Marelle, à Farciennes. Elles rejoignent ainsi les autres écoles bénéficiaires de Charleroi (Saint-Louis à Monceau, La Marsaude à Dampremy, la Docherie à Marchienne, et La Marelle (primaires) à Farciennes.