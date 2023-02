La Maison Magritte fête le Journal des Poètes

C’est, on le sait, devenu le haut lieu de la vitalité culturelle, à Châtelet. La Maison Magritte le prouvera, une fois de plus, demain soir, avec une rencontre de haut vol: afin de célébrer les 90 ans d’existence du Journal des Poètes, la maison d’enfance du célèbre peintre accueillera Yves Namur, secrétaire perpétuel de l’Académie royal de langue et de littérature française de Belgique. Ce dernier évoquera "La Belgique francophone et ses poètes", en s’entretenant avec Béatrice Libert, Carine Bucciarelli et Ludivine Jonnet. L’accueil du public se fera, ce vendredi 24 février, à 19 heures. Accès gratuit mais il est recommandé de s’annoncer, via le courriel culture@chatelet.be .