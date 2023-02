InserSambre lance sa nouvelle formation "Un job pour soi"

L’ASBL "InserSambre" travaille au plus près du terrain et s’adresse une nouvelle fois aux citoyennes et citoyens les plus éloignés du monde de l’emploi, avec cette nouvelle formation intitulée "Un job pour soi". Conçue pour tenir en une journée, cette formation s’articule en deux temps: d’abord, les participantes et participants découvriront tous les outils existants pour optimaliser leur recherche d’emploi. Ensuite, elles et ils apprendront à connaître leurs envies et capacités pour les faire coïncider avec le succès.