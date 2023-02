Campagne de dératisation du 13 au 24 mars

Le rendez-vous est récurrent, il permet de garder les populations de rats et d’autres nuisibles sous contrôle dans les espaces urbains denses. La prochaine grande campagne de dératisation programmée par la Ville aura lieu du 13 au 24 mars. Les opérations seront menées par la société Animal Pest Control SPRL. Comme chaque fois, les biens communaux seront traités, tout autant que les maisons privées qui en ont besoin. Les citoyennes et citoyens qui ont constaté la présence problématique de rats à leur domicile peuvent contacter le service Travaux, au 071/243 243. Des sachets de raticide sont également disponibles pour des interventions plus légères.