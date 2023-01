Grand concert gratuit pour l’an neuf

C’est une preuve de plus que le pire de la pandémie est passé: le traditionnel concert de l’an neuf, à Châtelet, se déroulera sans aucune contrainte, ces 14 et 15 janvier, en l’église des saints Pierre et Paul, sur la place de l’Hôtel de Ville. Proposé par l’Amadeus Orchestra, sous la direction de Pascal Donze, ce rendez-vous entraînera le public dans une " envolée viennoise " avec, entre autres, La valse de l’Empereur, Rose du Sud ou Le beau Danube bleu. Ce sera entièrement gratuit, le samedi à 19h et le dimanche à 16 h. Il est donc fortement recommandé de réserver ses places au 071/24 49 26.