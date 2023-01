Châtelet : un concert de Thierry Smets sur l'orgue De Volder restauré

Un musicien aux deux facettes, partagé entre l’orgue d’église et, d’autre part, le jazz et les improvisations, au piano notamment. L’orgue Hammond lui a permis de concilier les deux, sans pour autant négliger son investissement d’organiste, au contraire: il est titulaire de l’orgue de l’église Saints Pierre et Paul dont il a piloté la restauration, mène une fructueuse carrière d’enseignant passée par Bruxelles et Mons, se produit en Belgique et à l’étranger, a réalisé plusieurs CD, enregistré des émissions radio et télé…

Samedi, il interprétera des œuvres religieuses, mais aussi profanes, de compositeurs connus – Haendel, Rameau, Mozart, Haydn et Brahms – mais aussi moins connus, des XVII, XVIII et XIXe siècles. Cerise sur le gâteau, une improvisation personnelle de la Marche des rois pour clôturer. Un récital, gratuit, mettant à l’honneur l’orgue De Volder, un organiste talentueux et, aussi, ceux qui ont œuvré à la restauration, particulièrement la Ville de Châtelet, le bailleur de fonds.