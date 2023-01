Charleroi : blonde ou brune, la bière Paulus cartonne

L’idée remonte au début de la législature communale. "La bière est une boisson bien belge, et Châtelet avait autrefois plusieurs brasseries sur son territoire. Je trouve plutôt sympathique que notre ville ait sa propre bière", explique Sabine Ancia, l’échevine de la Culture. Approuvée par le collège, l’idée a commencé à faire son chemin. Jusqu’à ce que le Covid la mette entre parenthèses. Il y a quelques mois, le projet a enfin pu être relancé.

"On a opté pour un produit relevant de l’artisanat, proche de chez nous, pas produit par un groupe brassicole", poursuit l’échevine. Pas si simple… La MU, à Charleroi, est venue à l’esprit… avant qu’elle ne se retrouve en procédure de réorganisation judiciaire. Il a fallu solliciter à deux reprises les brasseries artisanales de la région pour qu’une offre parvienne à la Ville: celle de la Brasserie des Arondes, à Villers-Perwin (Les Bons Villers). À 17 km de Châtelet, le caractère local était a respecté.

3 euros la bouteille

Un choix par défaut, mais qui s’est avéré très bon. Ressuscitée en 2016, la petite brasserie du nord de Charleroi tire son origine de la Brasserie Goffaux, créée en 1896 à Marbisoux (Villers-la-Ville). C’est d’ailleurs l’arrière-petit-fils du fondateur, Bernard Goffaux, qui a assuré la relance de l’activité familiale. Sa spécificité, c’est le recours à des techniques de fabrication anciennes, simples, à la promotion des circuits courts mettant en valeur les artisans locaux. Les bières produites sont de fermentation haute.

"On voulait deux bières: une blonde et une brune, pas trop chargées en alcool", précise Sabine Ancia. La mise au point des recettes et la fabrication du premier brassin prendront six semaines. Le résultat ? "La blonde titre 5°. Elle est obtenue avec du mal d’orge et du froment agrémenté avec un houblon floral qui lui donne son originalité. La brune titre 5,8°. Elle est faite à partir de quatre malts différents, dont un avec une note de caramel et un autre un peu moins torréfié pour obtenir une note légère de chocolat."

Les recettes ont été mises au point exclusivement pour Châtelet: "Elles ne pourront être reproduites pour d’autres", assure l’échevine qui précise que la production sera de 500 litres par an pour chacune, le marché portant sur quatre années. "Les retours sont extrêmement positifs, surtout pour la blonde." Face à ce succès, le conseil a décidé, sur proposition du collège communal, de permettre à tout amateur d’acheter, lors d’organisations de la Ville, quelques bouteilles au prix de 3 € la pièce.

Détail qui a son importance, le souci de valoriser le savoir-faire local a été poussé au-delà du contenu… "Les étiquettes ont été conçues par deux agents infographes de l’ASBL Centre Ville, et les calices prévus pour les bières sont des réalisations des deux potiers de Bouffioulx: Biron pour la blonde, Dubois pour la brune."