À Bouffioulx, la Saint-Étienne en édition très limitée

Dans le bas de Bouffioulx, on reste évidemment marqué par les grandes inondations de juillet 2021. Mais du côté de la rue Émile Hermant, à la poterie Dubois, on n’oublie pas non plus la courte mais violente tempête de la fin décembre de l’année dernière: "Le 28 décembre, il y a quasiment un an jour pour jour, une partie de la toiture de notre salle des fours a été arrachée", rappelle Stéphanie Dubois. La famille, qui entretient la tradition de l’art du grès dans le village, s’est mise à la recherche d’entrepreneurs ; une mission pas impossible mais sérieusement ardue: "Cela fait un an que nous sommes à la recherche de couvreurs et d’entreprises qui puissent intervenir. Nous avons reçu sept ou huit offres de prix mais nous n’avons rien signé car le prix des matériaux, comme l’énergie ou le carburant, fluctue quasiment au jour le jour. Et il faut, de toute façon, rassembler les fonds nécessaires".