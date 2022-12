Manage et Châtelineau: deux tentatives d'assassinat en 15 jours!

En quinze jours de temps, Rudy, a donc échappé au pire. La nuit du 10 au 11 mai, à Manage, l’homme a été victime du sabotage de sa voiture stationnée devant le domicile de sa maîtresse. Les roues du côté passager ont été déboulonnées et le câble de frein sectionné. Florence, de son côté, s’est montrée insistante auprès de Rudy pour lui faire reprendre la voiture pour qu’il rentre chez lui.

Pas intenter à sa vie, mais l’immobiliser

Jonathan et Jessica, mandatés par Steve, avaient admis s’être rendus à Manage, devant le domicile de Florence, pour saboter le véhicule "sans vouloir intenter à la vie de Rudy", juraient-ils. L’objectif de la scène à Manage était simple pour le trio: immobiliser la voiture de Rudy afin que l’épouse de ce dernier se rende compte de son infidélité. Deux semaines plus tard, nouvelle tentative d’assassinat à Châtelineau, au domicile de la victime.

Dans son lit, Rudy est touché par deux balles (l’une à un œil, l’autre à la tempe). Miraculeusement, et au plus grand étonnement de Florence (témoignent les secours), l’amant visé survit à ce qui ressemble être une froide exécution. Florence, elle, évoque une agression de la part d’un inconnu, alors qu’elle venait d’ouvrir la porte.

Complice recruté sur Meetic

Quelques semaines avant ces deux faits gravissimes, Florence a sollicité l’aide de Steve, un ami rencontré sur Meetic. Le prévenu, moyennant paiement, était chargé de surveiller le domicile de Rudy, suspecté de s’être rabiboché avec son ex-épouse et de mener une double vie.

Outre ce premier rôle, Florence lui a même demandé de trouver une connaissance pour "faire du mal, tuer Rudy." Jonathan et Jessica se sont impliqués dans le plan, compte tenu du juteux contrat (10 000€) posé sur la tête de Rudy. Dans une certaine précarité financière, le trio y a vu une sacrée aubaine d’amasser de l’argent sur le dos de Florence. Et de Rudy.

Tous condamnés pour tentative d’assassinat

Pour le parquet, le rôle de Florence était clair: éliminer son amant, qui allait l’abandonner. Fin mars, Rudy avait annoncé à Florence la fin de sa relation et sa volonté de revivre avec son ex-compagne. Un mois plus tard, Florence a contacté l’ex-compagne en question pour balancer la double vie menée par Rudy, soit quelques jours seulement avant la première tentative d’assassinat. La substitute Dutrifoy considérait que la prévenue a agi de la sorte, à deux reprises, pour obtenir seule la garde de l’enfant qu’ils avaient eu ensemble, et pour sa rancune.

Une peine de quinze ans de prison était requise à son encontre. Huit ans de prison étaient sollicités contre les trois intermédiaires/exécutants de la première tentative.

Ce mercredi matin, le tribunal correctionnel de Charleroi a tapé fort, compte tenu de l’extrême gravité des faits. Les peines de 8 ans de prison requises ont été prononcées contre Jonathan, Steve et Jessica. Florence, en tant que commanditaire à Manage et qu’exécutrice à Châtelineau, écope d’une peine de 10 ans de prison. Les quatre prévenus ont fait l’objet d’une arrestation immédiate.