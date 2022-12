Châtelet : Budget largement en boni mais sous Oxygène

Le budget ordinaire, à l’exercice propre, enregistre une augmentation de ses dépenses de quelque 10,5 millions€, à 65 558 508 €. Le poste qui pèse le plus lourd est celui du personnel communal: + 3 266 000 €. C’est que, entre 2021 et fin 2023, la Ville aura dû assumer 8 indexations successives… La dotation du CPAS a aussi été augmentée de 2 millions€, celles de la zone de police de 1 660 391 € et de la zone de secours de 320 000 €. Il y a aussi les dépenses énergétiques (+ 1 640 000 €), l’évolution du prix des matériaux et la hausse des taux d’intérêt qui aura pour impact un surcroît de charges d’emprunt de 1 440 000 €. Enfin il y a la cotisation de responsabilisation de la Ville pour les pensions de son personnel qui s’accroît de 205 366 €.

Des augmentations sensibles de recettes viennent heureusement amortir cette note salée. La dotation du Fonds des communes bondit de 3 519 897 €. Les centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques font aussi un bond spectaculaire, providentiel pourrait-on dire: + 2 152 676 €. Grâce à un changement du système au niveau fédéral, la date de récupération des centimes communaux a été avancée. Une situation avantageuse qui ne durera que cet exercice, cependant. Les additionnels au précompte immobilier progressent eux aussi: + 283 185 €. Au total, les recettes augmentent de 6 millions€.

4,5 millions€ trop court

Conclusion, la Ville se retrouvait, à ce stade, avec un déficit de 4,5 millions€… Le recours au plan Oxygène devenait ainsi la seule issue. La Ville a négocié avec le CRAC (Centre régional d’aide aux communes) un droit de tirage de plus de 34,2 millions€ jusqu’en 2026. Pour 2023, 5 millions€ de ce prêt extraordinaire sont inscrits au budget. L’objectif précis est double: pallier les déficits engendrés par les charges de pension (dont les fameuses cotisations de responsabilisation) de la Ville, du CPAS et de la zone de police, ainsi que faire face aux déficits liés aux dotations en hausse des mêmes CPAS et zone de police, et à la zone de secours.

Qui dit prêt dit remboursement. Prêt avantageux, certes, avec Oxygène, mais assorti de conditions. Le taux d’intérêt est de 0% et le capital ne devra être remboursé qu’à 85%, en 20 ans, le CRAC assumant l’impact financier de ces largesses. Mais en contrepartie, la Ville et son CPAS devront adopter un plan de gestion à actualiser pendant quatre ans. Certains ratios budgétaires devront être respectés, les recettes et dépenses optimalisées, et la balise des investissements passera de 200 à 160 € par habitant.

Le budget de l’ordinaire se solde par un boni de 1 162 385 €, pour un boni global de 9 205 919 €. Déjà approuvé à l’unanimité en commission des finances, le budget a été adopté de la même façon. Il n’a guère suscité de commentaires, Écolo se contentant de la qualifier d’ "assez prudent" et soulignant l’intervention heureuse du CRAC.