À Châtelet, des vitrines très "hotte" pour Noël

L’année dernière, la Ville de Châtelet avait fait fort pour soutenir ses petits commerçants et artisans impactés par la crise sanitaire. Six clients chanceux des commerces locaux avaient pu repartir chacun avec une voiture. L’échevin Michel Mathy n’avait alors pas exclu une nouvelle action de soutien, et un crédit budgétaire d’une trentaine de milliers d’euros avait été inscrit pour 2022.