« Je n’ai pas voulu foncer sur eux, j’ai manœuvré ma voiture pour quitter les lieux »

Ce lundi matin, face à la 11e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi, Alan et Dylan étaient absents. Ils écoperont sans doute d’une peine de prison par défaut le 19 décembre prochain, jour du jugement. Seul Sofyan a choisi la meilleure des options en désignant un avocat pour défendre ses intérêts et en venant s’expliquer sur cette bagarre.

D’après celui qui est poursuivi pour des coups sur les deux personnes et pour les menaces au volant de sa voiture, la dame a été involontairement blessée: "Je l’ai peut-être touchée involontairement quand elle est intervenue pour séparer la bagarre." Pour les coups sur le compagnon, il s’agirait de légitime défense: "Quand j’ai voulu séparer la bagarre qui se déroulait entre mon ami Dylan, le copain de la fille s’est retourné sur moi et s’en est pris à moi. Je me suis défendu."

Concernant les menaces avec le véhicule, le prévenu jure qu’il n’a fait que manœuvrer pour quitter les lieux. "J’ai dû faire deux-trois manœuvres pour sortir de là, parce qu’il y avait énormément de gens autour de ma voiture. Des coups étaient même portés à mon véhicule."

Pour le parquet, des peines de 12 mois et de 2 ans de prison doivent être prononcées contre les prévenus, qui ne présentent aucun antécédent judiciaire. Poursuivi pour l’ensemble des préventions, Sofyan risque la plus forte peine de prison.

À la défense du jeune prévenu, Me Alyssa Carlucci demande l’acquittement de Sofyan pour l’ensemble des préventions. On ignore d’où provient la blessure de la dame. Son compagnon, très en colère à la suite d’un mensonge, a admis lui avoir porté des coups. Quant à la scène de la voiture, des témoins confirment la présence d’une foule ainsi que les coups portés à la voiture de Sofyan.