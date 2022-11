Un Magritte inspiré par Châtelet en vente à New York

C’est au Rockefeller Center à New York que la maison Christie’s organisera, les 9 et 10 novembre prochains, une vente aux enchères hors normes. Hors normes car il s’agit de la vente d’une des collections de tableaux des plus prestigieuses, celle du philanthrope et cofondateur de Microsoft, Paul G. Allen. Cette collection, estimée à 1 milliard$, comprend des œuvres de peintres tous aussi prestigieux que Botticelli, Canaletto, Klimt, Turner, Manet, Van Gogh, Dali mais aussi Magritte.