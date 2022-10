Châtelet : il frappe sa compagne et menace de lui couper la langue

Le 5 décembre dernier, à Châtelet, Soufian a frappé sa compagne et l’a menacée avec un couteau d’une lame de 20 centimètres. Il ne le conteste pas.

« J’ai juste, voilà »

Quand le tribunal demande un peu plus de précision sur son comportement violent, le prévenu est lapidaire: "Il y a eu une dispute entre nous, et voilà". Ou encore: "Oui, j’ai juste…". Or non, il ne s’agit pas juste d’une dispute. Soufian a asséné des coups de tête et de pied à la victime et l’a menacé de lui couper la langue avec le couteau.

Choquée et apeurée lors de l’intervention policière, la jeune femme a confié aux agents vivre dans la violence verbale et physique depuis 8 mois.

Un an de prison est requis contre Soufian, qui est en état de récidive et qui n’a pas respecté ses mesures alternatives. "Sans oublier qu’il y a eu encore eu d’autres faits, notamment de harcèlement sur la victime et une rébellion. Le casier judiciaire du prévenu est à rallonge", ajoute le parquet, pas enclin à octroyer une mesure de faveur au prévenu.

Une absorption avec la condamnation à 30 mois de prison à Bruxelles est plaidée par la défense.

Jugement dans un mois.