À Châtelet, un appel pour préserver des finances saines

Pour expliquer la dernière bonne nouvelle, l’échevin des Finances, Michel Mathy, pointe plusieurs postes. En dépenses, il relève une baisse de 794 747 € en lien avec les recrutements et les promotions de personnel qui n’ont pu avoir lieu. Pour les recettes, il observe une augmentation de la dotation du Fonds des communes qui s’élève à 322 982 € ou une augmentation des additionnels à l’impôt des personnes physiques de 122 098 € consécutive à une disposition récente du SPF Finances relative au travail d’équipe. Les dépenses qui concernent l’énergie sont limitées à un peu plus de 75 000 €.

À l’exercice extraordinaire, on note une augmentation des dépenses d’investissements de près de 278 000 €. On relève divers compléments demandés pour des travaux et des reports de dossiers à 2023, notamment la rénovation du bâtiment La Fiancée (1,1 million€) et la construction d’une annexe à l’école Solvay (953 820 €).

"Vu le contexte, c’est satisfaisant", estime le grand argentier châtelettain qui rappelle néanmoins que la Ville s’est inscrite dans le plan Oxygène d’aide aux communes wallonnes. Mais, préfigurant le budget 2023, il souligne que les organismes dont la Ville est partie prenante (intercommunales Tibi et ISPPC, zones de police et de secours, CPAS), risquent d’impacter les finances communales, en particulier les indexations à venir et le prix de l’énergie.

"Nous ne faisons pas face de la même manière à ces réalités qui nous impactent tous, et il y a lieu que les acteurs précités soient rigoureux en présentant une trajectoire budgétaire correcte et claire pour ne pas léser la bonne gestion actuelle des finances communales." Et d’inciter les partis politiques à relayer cet appel à "faire un maximum d’efforts" et "à être raisonnable et raisonné".