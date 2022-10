Pascal mortellement fauché à Châtelet: le conducteur inculpé mais libéré sous mesures

Dimanche, vers 22 h, alors qu’il regagnait son domicile après être allé voir le fameux derby wallon entre Charleroi et le Standard, Pascal, 53 ans et père de famille, a été mortellement fauché par un automobiliste originaire du coin et âgé de 31 ans. Le tragique fait divers s’est produit, rue des Sablières à Châtelet.