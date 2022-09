Un dimanche en musique à la maison Magritte

Elle se dresse toujours, avec sa façade aux éléments Art nouveau, au 95 de la rue des Gravelles : ce dimanche 2 octobre, dès 11 heures, la maison Magritte accueillera le grand public pour un moment suspendu. Manon et Camille Donzé, toutes deux professeures au conservatoire de musique et des arts parlés Maurice Guillaume, joueront des airs romantiques et dansants des XIXe et XXe siècles. L’une au violon et l’autre au violoncelle promettent talent et émotion à travers, aussi, quelques grands airs classiques. Ce rendez-vous mis sur pied par le service de la Culture de Châtelet est entièrement gratuit et libre d’accès.