Charleroi : Un centre-ville très animé en ce mois de septembre

Place(s) en fête ce samedi

L’année initiale, en 2019, la fête avait eu lieu sur toutes les places de Châtelet. Après une année blanche pour cause de Covid, l’édition 2021 avait pu se tenir, avec beaucoup de précautions, sur la seule place du Déversoir. Ce sera à nouveau au même endroit ce week-end. Salvatore Paci, président d’Arte Cura, l’association des commerçants, s’en explique.

"Il y a, en cette année de reprise, un boom d’activités un peu partout. Pas évident de trouver des artistes, et il faut éviter la saturation. Surtout, les commerçants sortent durement éprouvés d’une crise de deux ans, suivie de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique. Notre but est de les soutenir, pas de leur en ajouter pour animer toutes les places. Mais on maintient le concept des places, dès 2023 on l’espère."

N’empêche, le programme, en ce lieu unique, est riche. Vendredi soir déjà, une brocante nocturne était programmée, avant des concerts de Claudio Picarella, puis de Natacha et Lara, deux anciennes candidates de The Voice. Samedi, les plus petits pourront jouer à différents jeux et sports (même du minigolf). Il y aura aussi du dressage canin, des initiations et démos de sports avec la participation du Spirou, une concentration de Vespa et d’ancêtres, une exhibition de danse et bien sûr des concerts, de Salvatore Caltagirone, CasaCombo, Andy Kirk et Sonny Bride, sosie de Barry White. Le tout agrémenté de bars et de food-trucks, sans oublier une braderie des commerçants.

Saveurs et musique les 16 et 17

Après un répit d’une semaine, ce sera le week-end Saveurs en ville et en musique, les 16 et 17 septembre, place du Déversoir une fois encore. "On a lancé l’animation en 2021 pour mettre en avant des professionnels restés longtemps à l’arrêt avec le Covid. Le but est de faire découvrir des saveurs au travers de cuisines originales et venues d’ailleurs", explique l’échevine de la Culture, Sabine Ancia.

Une dizaine de food-trucks et autant de chalets proposeront des mets grecs, italiens, thaïlandais, mais aussi arméniens. Confréries et associations locales feront goûter des produits de bouche qu’on pourra emporter. Les enfants seront choyés, avec un atelier de modelage, une animation de la bibliothèque et une mini-fête foraine. Et puis, bien sûr, des concerts, dès vendredi soir avec Salvatore Caltagirone dans le registre chansons populaires, puis, samedi, deux groupes de reprises, SixseveN et Be80’s! centré sur les eighties. Une DJ party clôturera les festivités à minuit.

Si le dernier week-end s’annonce calme, on pourra tout de même encore admirer les photos géantes de l’entité exposées dans toute la ville, cette fois sur le thème "Paysages urbains", ce jusqu’au 1er octobre.