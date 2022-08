Châtelineau: une postière se fait carjacker puis renverser par le malfrat

"Elle a alors essayé de se mettre devant le véhicule pour empêcher la fuite de l’individu, mais elle a été renversée et est blessée", explique Françoise Cottin, substitute du procureur du roi au parquet de Charleroi.

L’homme a disparu avec la camionnette volée, les courriers et les colis. L’entreprise bpost signale que le véhicule était en fin de tournée et ne contenait plus grand-chose.

Le véhicule a été retrouvé plusieurs heures après les faits dans un hangar de Charleroi. "Seuls deux colis ont été éventrés, les clients concernés ont été prévenus", ajoute bpost.

Aucun suspect n’est identifié à ce stade, communique le parquet, mais une enquête est ouverte.