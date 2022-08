Châtelet : la police vérifie que vous habitez bien là où vous le dites

"Quand quelqu’un demande à être inscrit à une adresse, nous menons toute une série de vérifications et de contrôles, détaille Philippe Borza, chef de corps de la police locale Aiseau-Châtelet-Farciennes. Et on constate parfois des situations irrégulières ou des fraudes sociales." Par exemple : un bâtiment subdivisé illégalement en plusieurs appartements, la présence de plus de boîtes aux lettres que prévu, des gens qui habitent régulièrement à un endroit alors qu’ils sont domiciliés ailleurs, ou d’autres qui disent habiter là mais qui ne sont jamais présents. "En fonction, on peut rédiger des PV de fraude sociale, parfois on tombe aussi sur des citoyens qui sont recherchés par la police ou la justice, ou bien on a aussi la possibilité de faire rayer la personne du registre de population ou de les inscrire d’office en suggérant au collège communal de prendre une décision – ce sont eux qui la prennent, pas nous, je précise."

Chronophage mais essentiel

C’est l’agent de quartier qui se charge de ces enquêtes. Sur la zone de Philippe Borza, ils ne préviennent pas de quand ils passeront contrôler (c’est le cas notamment à Charleroi, d’expérience), et ce policier a un rôle social : "C’est assez lourd pour nos services, mais ça permet d’assurer une présence dans les quartiers, de connaître les gens qui habitent, de pouvoir anticiper des problèmes." Il y a plusieurs façons pour qu’un agent de quartier aille vérifier un domicile. D’abord, la visite de routine quand on demande à s’inscrire au registre de population. "Parfois, c’est aussi par dénonciation, ou par des on-dit entendus sur le terrain lors d’autres missions locales de quartier. C’est aussi parfois une demande de la justice, ou une alerte lancée par l’administration ou un huissier. Parfois encore, c’est le suivi de dossiers judiciaires comme dans le cas de violences intrafamiliales."

Ce genre d’activité prend du temps. "Mais c’est varié : ça n’est évidemment pas la même chose dans un petit quartier résidentiel d’Aiseau-Presles ou dans le centre-ville très urbanisé de Châtelet. Mais on rend aussi service aux gens, en leur permettant d’avoir leur courrier, leurs allocations, et être rapide et efficace réduit le temps de traitement administratif des dossiers. L’agent de quartier est aussi un véritable atout quand il s’agit de dossiers lourds – radicalisation ou terrorisme. Parce qu’il connaît les lieux et les gens. On a la chance sur la zone d’avoir des agents qui font un travail remarquable. Mais je préférerais qu’il y ait davantage de présence sur le terrain pour qu’on soit plus dans la prévention que dans l’intervention urgente comme aujourd’hui. Voyez au Québec, où ils ont massivement investi dans la prévention parce que de nombreuses situations dégénèrent parce que la société fait défaut, par manque de prévoyance. En Belgique, ça serait améliorable je pense et l’agent pourrait être davantage sur le terrain sans ces surcharges administratives. Cela dit, la situation actuelle de contrôles nous permet parfois de soulever des problèmes plus graves. Par exemple récemment, lors d’un contrôle de domiciliation, on a trouvé des femmes qui offraient des services sexuels dans un immeuble, dans des logements frôlant l’insalubrité : c’est de la traite d’êtres humains, le propriétaire devra en répondre."