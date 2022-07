Venu du Canada, le leader mondial du recyclage de plastiques s'installe à Châtelineau

Avec Filao, à Couillet, la région de Charleroi sera bientôt dotée d’une nouvelle usine de recyclage des plastiques. Cette fois, cela ne concerne plus les bouteilles en PET mais les polymères provenant des appareils électriques et électroniques mis au rebut. Et c’est à Châtelineau, entre la Sambre et l’arrière de la rue Wilmart, que l’usine achève son déploiement.