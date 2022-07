Bons plans tourisme… à l’est de Charleroi

Rendez-vous à 10h30 au relais RAVeL de Gilly, rue du Coquelet 104. Ce sera le point de départ d’une balade à vélo sur les chemins de la Houillère Gilly-Jumet. Vous pouvez louer des vélos sur place au prix de 6 € de l’heure, mais attention: si vous avez de jeunes enfants, il n’y a pas de vélos pour les petits. Destination le parc Bivort, à Jumet (le site vaut le détour), en suivant l’assiette de l’ancienne ligne de chemin de fer 119. Ce tronçon d’environ 7,5 km ne présente pas de difficulté: il est accessible à tous les promeneurs et randonneurs cyclistes. Comptez 1h30 l’aller-retour à vélo. Une fois revenu au relais RAVeL, profitez de l’ambiance chaleureuse de la buvette, ou attablez-vous au restaurant du buffet de l’ancienne gare pour y déguster le plat du jour servi au prix de 7 € (de 10 à 14 € pour le menu complet), du mardi au dimanche.

L’après-midi, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Soit découvrir la chambre de Napoléon au château de la Paix, à Fleurus, avant un crochet par la boutique des Vergers de Fleurus, pour faire le plein de bonnes choses. Soit vous rendre à Châtelet et Bouffioulx pour un après-midi sur le thème de la poterie.

Au départ de la gare de Châtelet, vous pouvez ensuite cheminer sur le halage jusqu’au château de Farciennes, nimbé de légendes. La demeure s’offre aux regards derrière un second bras de rivière où des dizaines de pêcheurs lancent nonchalamment leurs lignes par beau temps. Sur le trajet, vous allez croiser le chantier naval Vankerkoven à Pont-de-Loup, une image de carte postale. Vous longerez aussi les installations de l’aciérie de Châtelet.

Pour la visite de la chambre de Napoléon à Fleurus (celle de sa dernière nuit avant sa défaite à Waterloo), il faut prendre rendez-vous avec l’office du tourisme de Fleurus au 071 885072 au moins une journée à l’avance. Un guide vous accueillera sur place: la participation de 2 € par personne comprend la projection d’un petit film et les explications historiques (comptez 40 à 45 minutes). Ensuite, destination les Vergers de Fleurus au n° 473 de la chaussée de Charleroi (071 810035). L’exploitation compte plus de 20 variétés de pommes dont les jus sont mélangés à ceux d’autres fruits pour donner une gamme de produits artisanaux de qualité. Les jus interviennent également dans la composition d’apéritifs comme le pommeau, un classique. La boutique est ouverte du lundi au samedi jusqu’à 18h.

À Châtelet, le parcours scénographique de la maison de la poterie rend hommage au talent et aux techniques qui ont façonné cette industrie locale. Pour mieux faire partager cet héritage hors du commun, la poterie Dubois invite les visiteurs dans son atelier de Bouffioulx à découvrir de vrais artisans au travail et à être témoin de la magie du tournage à la main. Profitez de votre présence pour faire une pause rafraîchissante à la Grange aux potiers, y savourer un plat ou y grignoter un en-cas.

Si vous restez au centre de Châtelet, vous pouvez aussi opter pour le circuit Magritte, balisé par des incrustations au sol d’œuvres d’artistes locaux célébrant le séjour de jeunesse du peintre surréaliste.

Variante: vous pouvez débuter la journée à Fleurus. Rejoignez en fin de matinée la forêt des loisirs, un domaine boisé de 65 hectares en plein cœur urbain. Un parking et une "plaine aux barbecues" sont gratuitement à votre disposition: pensez à apporter tout le nécessaire de cuisson et pour le repas de midi. Pendant que les enfants s’amusent sur les modules de psychomotricité et de détente d’une belle aire de jeux à proximité, préparez et cuisez vous-mêmes ce que vous avez apporté et dégustez dans les espaces réservés au public. L’office de tourisme local vous offre les plans de 7 promenades à faire dans la nature, de 1,2 à 7,8 km. Tous les itinéraires sont adaptés aux enfants et aux PMR, il ne faut pas se priver! Certains jours, des balades guidées gratuites sont organisées sur place."Nos animateurs privilégient la thématique de l’histoire locale", explique la responsable de l’office local de tourisme. Renseignez-vous auprès de sa permanence ouverte tous les jours en semaine (rue Virginette, 2 à Fleurus) au 071 885072.

https ://www.cm-tourisme.be/fr ou 071 861414