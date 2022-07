Après cinq ans d’attendre, le RAVeL est enfin prêt entre Châtelet et Gerpinnes (vidéo)

Vendredi, c’est en grande pompe et à vélo qu’a été inaugurée la jonction du RAVeL reliant Châtelet à Gerpinnes. Côté Gerpinnes, le RAVeL avait déjà été inauguré il y a près de 5 ans. Il a fallu se montrer un peu plus patient à Châtelet pour que le Réseau Autonome des Voies Lentes propose un chemin entièrement sécurisé et balisé aux usagers.