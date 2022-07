Sur Châtelet, les services ne seront accessibles, en semaine, que de 7 heures à 13 heures, jusqu’au 31 août. De plus, suite aux grands travaux de rénovation de l’Hôtel de Ville, dont le début est annoncé pour le 16 août, les services Taxes et Recettes déménagent à l’Administration communale, au 55, rue Gendebien, à Châtelineau, jusqu’à nouvel ordre.

Du côté d’Aiseau-Presles, les services Population, État civil, Étrangers et Cimetières sont ouverts, jusqu’au 31 août, du lundi au vendredi, de 8h30 à midi. Une permanence sera assurée le samedi 6 août. Le service Finances ne sera accessible que sur rendez-vous préalable, au 071/26 06 31, tout comme le service Cadre de Vie, au 071/26 06 60.

À Fleurus, enfin, les services Population et État-civil ne seront accessibles, sans rendez-vous, que le lundi de 8 heures à midi. Tous les autres créneaux (lundi après-midi, mardi matin, mercredi après-midi, jeudi matin et vendredi, matin et après-midi) ne sont disponibles que sur rendez-vous, via le logiciel "Time Box", en passant par le site officiel www.fleurus.be .