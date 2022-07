Sur le chemin de l’emploi avec la Régie des quartiers

Les séances d’information sont ouvertes à tous les demandeurs d’emploi, d’au moins 18 ans, habitant l’une des trois sections de l’entité. Sur Châtelet, les rendez-vous sont fixés à 9h, au 401 de la rue Chavepeyer, le 19 juillet, le 11 août et le 14 septembre; à Bouffioulx, ce sera à 10h30 au 60 de la rue du Vire, le 27 juillet, le 24 août et le 28 septembre; enfin, à Châtelineau, séances à 9h, au 32 de la rue du 8 mai, le 12 juillet, le 23 août et le 20 septembre. Les inscriptions sont obligatoires, par téléphone, au 0497/31 06 56 pour Châtelet; au 0493/81 84 50 pour Bouffioulx et au 0495/38 23 78 pour Châtelineau.