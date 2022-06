Trois jours de fête à son «grès»

Comme beaucoup d’autres rendez-vous festifs et populaires, la Fête de la poterie a vécu deux années sous le signe de la pandémie, entre annulations pures et simples et organisations à voilure plus que réduite. C’est donc la grande foule qui est attendue, dans les rues et sur les places de Bouffioulx, ce week-end, pour la 51eédition de la Fête de la Poterie, la première, donc, dans le compte officiel de l’événement depuis la 50eédition, qui s’était déroulée en 2019. Une nouvelle fois, l’art et l’artisanat, les deux lignes de force qui sous-tendent la pratique ancestrale du travail du grès, seront à l’honneur, dès ce vendredi premier juillet et jusqu’à dimanche, le 3 juillet, inclus.