La Castellinoise finit deuxième et c’est un exploit

Quoi qu’il en soit, la saison de la Palette Patria est une réussite. Terminer deuxième en Superdivision est déjà un exploit pour un club comme la Castellinoise. "Il y avait deux équipes qui étaient, sur papier, plus fortes que la nôtre et trois ou quatre autres qui étaient du même niveau. Alors, finir deuxième est la preuve d’une belle saison." C’est l’état d’esprit qui a fait la différence. La solidarité a permis aux Castellinois de se sortir de situation compliquée par moments et de remporter quelques larges victoires. "L’autre donnée, c’est que nos Swartenbrouckx, Darcis et Piéraert ont tous progressé cette saison."

Un exploit à rééditer mais…

De quoi envisager la saison à venir avec optimisme, puisque le noyau restera inchangé! "J’attends de voir les noyaux définitifs avant de me prononcer sur le prochain championnat. Il peut encore y avoir des surprises, prévient Michel Mathy. Ce sera difficile de faire aussi bien que cette deuxième place. Une qualification pour la finale de la coupe pourrait constituer un objectif ambitieux."

La saison n’est pas encore définitivement bouclée. Il y aura encore les championnats de Belgique Série A en juin. Swartenbrouckx n’y participera pas. Il est blessé. "On pensait que c’était un problème de genou mais il s’agit d’un déplacement du tibia qui demandera un mois de soins. Piéraert et Darcis, qui vont entrer en examens universitaires, vont essayer d’y briller une dernière fois cette saison. Après, à la fin du mois, nous essaierons d’organiser une petite réunion, un barbecue peut-être, entre les joueurs et les supporters qui ont été présents tout au long de la saison. On voit bien qu’il y a un lien entre eux et l’équipe. Les joueurs de l’équipe ne sont pas considérés comme des mercenaires et c’est génial à voir."