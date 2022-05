But: Ghislandi

En déplacement à Anvers, Châtelet espérait obtenir une "belle" après avoir perdu la première manche à la maison. Pour cette rencontre, les Châtelettains devaient faire sans Leo et Omar Rahou, absents pour suspensions. La tâche s’annonçait compliquée pour les hommes d’Adem Birinci.

Dès la première mi-temps, la messe semblait déjà dite pour Châtelet. Anvers dominait les débats et regagnait le vestiaire, au repos, avec un lourd avantage au marquoir (4-0). "En première mi-temps, c’était compliqué avec les absences. On le savait et on a tenté de limiter la casse en jouant gardien volant. Malheureusement, trois des quatre buts encaissés viennent d’erreurs de notre part", analysait Alexis Conti, le jeune Châtelettain.

Une deuxième période compliquée

En seconde période, les Châtelettains donnaient tout pour revenir au score, en évoluant de nouveau avec un gardien volant. "Honnêtement, je pense qu’à la mi-temps beaucoup ont relâché et n’ont plus joué. Ça s’est ressenti en deuxième période."

Marvin Ghislandi a sauvé l’honneur des siens en réduisant le score. Anvers se qualifie pour la finale des play-off. Châtelet ponctue sa saison avec une belle place en demi-finale. "Pour le club, c’est une saison historique. Mais je pense qu’avec les joueurs à notre disposition, on aurait pu aller en finale. C’est la même chose pour la coupe de Belgique. Il y a eu des choses positives et des choses négatives. À nous de travailler pour la saison prochaine sur les éléments négatifs" , concluait Alexis Conti.